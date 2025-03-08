Таврида глазами любви: какие драмы и трагедии разворачивались в Крыму в разные времена

Таврида, как истинная женщина, не перестаёт удивлять. Её долгая жизнь пронизана любовью. В разные времена на фоне крымских декораций разворачивались драмы и трагедии, где накрепко сплелись обожание и ненависть, страсть и равнодушие, долг и верность.