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Русская весна

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Стало известно, с чем столкнулись США из-за заморозки российских активов

Стало известно, с чем столкнулись США из-за заморозки российских активов

После заморозки активов Центрального банка России Западом страны мира стали меньше доверять доллару и хранению золота на Западе, пишет Les Echos.

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Игорь Кузнецов

Подобные "заморозки" активов применялись и ранее, другое дело что в данном случае сумма значительная и в Бельгии чётко понимают о том, что выдача российских активов под сомнительное "Украина вернёт его после окончания конфликта, если Москва «выплатит ей материальный ущерб»" может грозить им раззорением с большой долей вероятности.
Но риски страны ЕС не хотят брать на себя...