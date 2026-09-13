Стало известно, с чем столкнулись США из-за заморозки российских активов

После заморозки активов Центрального банка России Западом страны мира стали меньше доверять доллару и хранению золота на Западе, пишет Les Echos.
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Подобные "заморозки" активов применялись и ранее, другое дело что в данном случае сумма значительная и в Бельгии чётко понимают о том, что выдача российских активов под сомнительное "Украина вернёт его после окончания конфликта, если Москва «выплатит ей материальный ущерб»" может грозить им раззорением с большой долей вероятности.
Но риски страны ЕС не хотят брать на себя...