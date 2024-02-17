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Смех не грех

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Шадуф: что это такое, кем, когда и для чего использовался (6 фото)

Шадуф: что это такое, кем, когда и для чего использовался (6 фото)

﻿﻿Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что использовали ранние цивилизации для орошения своих полей и обеспечения водой своих поселений?Замечательные изобретения, сыгравшие решающую роль в первых ирригационных системахОдним из них является Шадуф.

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