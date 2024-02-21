Немцы Крыма призвали денонсировать договор с Германией 1990 года

Руководитель немецкой национально-культурной автономии полуострова Крым Юрий Гемпель выступил с призывом денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», который был заключён в 1990 году.
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