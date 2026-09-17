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Вечерний Новосибирск

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Из Новосибирской области выдворили 1,5 тысячи мигрантов за границу

Из Новосибирской области выдворили 1,5 тысячи мигрантов за границу

По данным ведомства, приставами обеспечено принудительное выдворение за пределы страны 1524 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

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