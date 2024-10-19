Путин "отправил" на передовую солдат КНДР? На Украине заговорили о скорой потере Харькова и Сум

Инсайдеры говорят, что на поле боя среди русских стали появляться северокорейские военные. В связи с этим на Украине заговорили о возможной скорой потере Харькова и Сум, поскольку Путин "отправил" на передовую солдат и офицеров из КНДР.
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