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Политический вестник

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Путин "отправил" на передовую солдат КНДР? На Украине заговорили о скорой потере Харькова и Сум

Путин "отправил" на передовую солдат КНДР? На Украине заговорили о скорой потере Харькова и Сум

Инсайдеры говорят, что на поле боя среди русских стали появляться северокорейские военные. В связи с этим на Украине заговорили о возможной скорой потере Харькова и Сум, поскольку Путин "отправил" на передовую солдат и офицеров из КНДР.

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