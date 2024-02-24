Замглавы МИД Рябков: РФ не будет выходить из Договора о космосе 1967 года

Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, который определяет основные правовые рамки международного космического права и одним из принципов которого является запрет на размещение ядерного оружия на орбите Земли.
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