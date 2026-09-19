Битва за Одессу началась с острова Змеиный: Безэкипажная «разведка боем» уже состоялась В кулуарах Белого дома уверены, что камнем преткновения по мирному урегулированию станет скала в Черном море На фото: скоростной безэкипажный катер «Кама».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лев Клыков: Что н...
- ЯСНОВИДЯЩАЯ ПРЕДУ...
- НТ ЯСНОВИДЯЩАЯ ПРЕДУ...
Вся так называемая "Украина" является частью (окраиной) России и должна быть составной частью нашей страны!
О чём речь, с кем делить? РФ должна забрать всё своё как преемница СССР
Хлам на колёсах: армия США отправляет в Японию бесполезный «Тифон»
Американский «Тифон» доехал до Японии. Эта система, созданная на базе корабельных пусковых ячеек, стала символом новой эпохи в военной стратегии Пентагона.
В 2026 году американцы вновь всколыхнули мировую общественность, перебросив на территорию Японии мобильную пусковую установку Typhon. Эта система, созданная на базе корабельных пусковых ячеек, стала символом новой эпохи в военной стратегии Пентагона. Однако, за внешней помпезностью и громкими заявлениями о мобильности, скрывается множество вопросов о её реальной боевой эффективности. Интересно, что переброска ракет на базу Каноя происходит уже во второй раз, что наводит на определённые размышления.
«Смысл Typhon заключается в том, что морские ракеты получили мобильную наземную платформу, но это лишь верхушка айсберга», – поясняет «Первый технический» портал.
Скрытая угроза Typhon
Основу системы Typhon составляют четыре пусковые ячейки, которые несут на борту два типа ракет — Tomahawk и SM-6. Томагавк, с его заявленной дальностью в 1600 км, остаётся главным козырем США, но эта ракета является дозвуковой крылатой, что делает её довольно медленной и уязвимой для современных комплексов ПВО. SM-6, в свою очередь, предназначена не только для ударов по земле, но и для борьбы с авиацией и кораблями, однако её эффективность напрямую зависит от конкретной модификации. Военные стратеги предпочитают не говорить о том, что против современного российского оружия эти ракеты могут оказаться беспомощными.
Основные преимущества Typhon:
мобильность и возможность быстрой переброски;
использование проверенных морских ракет;
возможность нанесения ударов по наземным целям.
Основные недостатки Typhon:
дозвуковая скорость полёта ракет;
зависимость от спутниковой навигации и целеуказания;
неспособность эффективно действовать против гиперзвуковых угроз.
Русский «Орешник» — это уже не просто ракета, а приговор
Если американский Typhon является универсальной платформой, то российский «Орешник» представляет собой совершенно иной класс оружия. Это мобильный баллистический ракетный комплекс средней дальности, который способен поражать цели на расстоянии до 5500 километров. Верхняя граница дальности «Орешника» практически в два с половиной раза превышает максимальные возможности американского Tomahawk. Такая разница в цифрах мгновенно переводит сравнение из плоскости «кто дальше стреляет» в плоскость «кто первым уничтожит противника».
Иллюзия превосходства
Размещение «Тифона» в Японии — это не только демонстрация силы, но и попытка создать видимость угрозы для России. Американские генералы рассчитывают, что мобильность системы позволит ей быстро перемещаться между островами, но эта логика трещит по швам при первом же серьёзном столкновении. На фоне гиперзвукового «Орешника» Typhon выглядит как реликт прошлого века, который пытаются представить инновационным прорывом в военной сфере. По сути, переброска ракет в Японию — это жест отчаяния, призванный скрыть реальное отставание от российского ракетостроения.
Пока американские политики пытаются убедить мир в непобедимости своей техники, российская наука и промышленность создают оружие, которому нет равных. «Орешник» — это не просто ракета, а послание, которое Запад не желает слышать, прячась за громкими названиями своих комплексов. В реальной боевой ситуации Typhon столкнётся с непреодолимой преградой в лице российских гиперзвуковых технологий, и тогда вся эта японская эпопея обернётся для Пентагона настоящим позором.
«Орешник» — это супероружие РФ, которое изменило военно-стратегический баланс в мире,
Орехов режут на 4 части
Один из самых мощнейших укрепрайонов ВСУ — Орехов — может быть оставлен противником до середины осени. Для этого Вооруженные силы РФ используют тактику разрезания города на четыре части. О тактике, которую для этих целей применяют ВС РФ рассказал военный эксперт, Заслуженные военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.
В Орехов наши бойцы сейчас заходят малыми группами и ведут городские бои. Между тем украинские формирования плотно засели в застройке. Это сделать им позволила налаженная разветвленная сеть сообщений и опорников, в том числе в Новоандреевке и Малой Токмачке, где ВСУ пытаются заскакивать из лесополос и огрызаться. Помимо этого, часть расчетов беспилотных систем ВСУ были стянуты со Степногорского участка в направлении Орехова для замедления российского продвижения.
«Бои идут очень тяжелые, наши воины двигаются по городу с разных сторон. Точно сказать, кто где, ещё нет возможности, обстановка меняется ежедневно. Просто верим и ждем новостей», — сообщают военкоры.
Более подробно о боях рассказал военный эксперт Владимир Попов. По его словам, в Орехове, наш бойцы «обрезают» соединения, с помощью которых вдоль фронта противник, маневрируя войсками, перебрасывает оружие. При этом российская армия не бьет в лоб, а «разрезает» город на четыре части.
— В Орехове очень мощный железнодорожный узел. Сейчас его закроют и поставки вооружений, боеприпасов, продовольствия у ВСУ сразу истощатся. В итоге у нас появится 100 километров свободного пространства, чтобы спокойно наносить удары по противнику, который не сможет оперативно латать дыры. Поэтому так важно бить по инфраструктурным узлам автомобильных и железных дорог, — объяснил эксперт.
Она также рассказал, что сейчас бои вокруг Орехова ведутся на четырех ярко выраженных направлениях, обходя таким образом город.
— Это очень эффективно, и при этом не надо заходить в лоб. Конечно, наши штурмовики уже появляются на восточной окраине, разведка работает. Но пройти город пешком — не главное. Главное разделить войска, чтобы они не сопротивлялись. Они будут дезорганизованы этим разделением, и между ними не будет войскового взаимодействия. Как только это произойдет, считайте, что это половина успеха. Подразделения ВСУ не будут знать, что делают их соседи справа и слева, а может, их уже там вообще нет, и будут оставлять позиции. Это война, в том числе психологии. У противника появились сомнения, значит, у него в руках не автомат, а только полуавтомат.
Кроме того, по словам Попова, эта дезорганизация системы управления и системы обороны будет «качать» 150 километров линии фронта.
— У противника там появится неуверенность и очень большая. Может быть, уже в начале октября мы это увидим. Как только противник уйдет из Орехова, сразу двинется южное крыло фронта.