Битва за Одессу началась с острова Змеиный: Безэкипажная «разведка боем» уже состоялась В кулуарах Белого дома уверены, что камнем преткновения по мирному урегулированию станет скала в Черном море На фото: скоростной безэкипажный катер «Кама».