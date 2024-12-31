Итоги СВО в 2024-м. О чем мы писали и не только Скоро праздник! День, когда каждый из нас, независимо от того, когда, в каком месяце он родился, вдруг станет старше на год.
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Итоги СВО в 2024-м. О чем мы писали и не только Скоро праздник! День, когда каждый из нас, независимо от того, когда, в каком месяце он родился, вдруг станет старше на год.
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