Полезные программы для смартфона на Android

Меня давно просили написать статью об используемых мною полезных программах для смартфонов на Android - наверняка кому-то может пригодиться, - ну и также чтобы в комментариях читатели могли поделиться своими программами, которые они используют, а это тоже будет полезно и мне, и остальным.
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