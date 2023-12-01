Неудобственное положение Владимира Волкова

В Саранске кипятятся страсти. Бывший "начальник" Мордовии Владимир Волков, который оставил после себя если не руины, то все же - некие развалины во многих отраслях - судорожно ищет как избежать "казенного дома", где небо в клеточку.
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