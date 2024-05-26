Пообещавший россиянке найти пропавшего на СВО мужа мошенник задержан

Обещавший петербурженке за деньги найти пропавшего на СВО мужа мошенник задержан Подозреваемый в мошенничестве с поиском пропавшего в зоне специальной военной операции (СВО) россиянина задержан в Ленинградской области.
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