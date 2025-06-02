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В США раскрыли планы НАТО в отношении России

В США раскрыли планы НАТО в отношении России

НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае возможного конфликта. Планы Североатлантического альянса в отношении России раскрыл журналист Business Insider Джейк Эпштейн.

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Комментарии
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Елена Шарапова
Ну ну, фины соскучились  за Россией, скоро домой....
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