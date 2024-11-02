Центр Чебоксар будет закрыт для транспорта из-за шествия

Сегодня, 4 ноября, в центре Чебоксар ожидается существенное изменение движения транспорта. По сообщению пресс-службы администрации города, на определенном участке будет перекрыто движение всех видов транспорта.
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