Инсинье обогнал Марадону, забив 116-й гол за «Наполи». Лишь у Мертенса и Гамшика больше

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье реализовал пенальти в матче Серии А с «Интером» (1:1). 30-летний хавбек забил 116-й гол за неаполитанцев во всех турнирах и вышел на чистое третье место в истории клуба, превзойдя Диего Марадону, на счету которого 115 мячей.
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