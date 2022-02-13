Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Инсинье обогнал Марадону, забив 116-й гол за «Наполи». Лишь у Мертенса и Гамшика больше

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье реализовал пенальти в матче Серии А с «Интером» (1:1). 30-летний хавбек забил 116-й гол за неаполитанцев во всех турнирах и вышел на чистое третье место в истории клуба, превзойдя Диего Марадону, на счету которого 115 мячей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх