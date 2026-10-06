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Франция испытала новую версию стратегической ракеты M51

Франция испытала новую версию стратегической ракеты M51

Министерство вооруженных сил Франции сообщило об успешном испытательном пуске стратегической баллистической ракеты M51.

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