Иран помогает Сирии укрепить ее обороноспособность

ДАМАСК (ИА Реалист). Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Тегеран готов использовать все свои возможности, чтобы помочь Сирии в усилении ее обороны и сдерживающей мощи против США и Израиля.
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