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Иран помогает Сирии укрепить ее обороноспособность

Иран помогает Сирии укрепить ее обороноспособность

ДАМАСК (ИА Реалист). Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Тегеран готов использовать все свои возможности, чтобы помочь Сирии в усилении ее обороны и сдерживающей мощи против США и Израиля.

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