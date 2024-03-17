Иран помогает Сирии укрепить ее обороноспособность

ДАМАСК (ИА Реалист). Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Тегеран готов использовать все свои возможности, чтобы помочь Сирии в усилении ее обороны и сдерживающей мощи против США и Израиля.