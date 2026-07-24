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Татар-информ

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Артига – о трансферах, схеме и Самошникове: задачи «Рубина» на новый сезон

Артига – о трансферах, схеме и Самошникове: задачи «Рубина» на новый сезон

Сегодня «Рубин» во главе с Франком Артигой провел открытую тренировку перед стартом сезона. Главный тренер рассказал журналистам о готовности своей команды, прокомментировал трансферные слухи, адаптацию Ильи Самошникова и подчеркнул, что «рубиновые» настраиваются на «Краснодар» как на топ-команду РПЛ.

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