Артига – о трансферах, схеме и Самошникове: задачи «Рубина» на новый сезон

Сегодня «Рубин» во главе с Франком Артигой провел открытую тренировку перед стартом сезона. Главный тренер рассказал журналистам о готовности своей команды, прокомментировал трансферные слухи, адаптацию Ильи Самошникова и подчеркнул, что «рубиновые» настраиваются на «Краснодар» как на топ-команду РПЛ.