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Массовые задержки поездов на юге России: опаздывают 89 составов

Массовые задержки поездов на юге России: опаздывают 89 составов

О массовом сбое в движении поездов сообщает СКЖД. Как говорится в официальном сообщении, причина опозданий 89 составов – аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов.

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