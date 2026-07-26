Массовые задержки поездов на юге России: опаздывают 89 составов

О массовом сбое в движении поездов сообщает СКЖД. Как говорится в официальном сообщении, причина опозданий 89 составов – аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов.
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