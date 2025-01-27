Ошибка Трампа: как президент США "обидел" десятки миллионов человек REUTERS/Mike Segar 7915 прочтений 2 дня назад Сможет ли Трамп или "глубинное государство" просто утихомирить нынешних демократов? Не пускать их во власть? Отменить не указы Байдена, а либеральную идеологию, которой Америку пичкали еще со времен Обамы? То есть с 2009 года.