СК: нанесенный российским регионам боевиками ВСУ ущерб составил 60 млрд рублей

ТАСС/Михаил Почуев СК, по итогам проведенных в 2024 году экспертиз, подсчитал, что ущерб, нанесенный российским регионам действиями украинских боевиков, составил около 60 миллиардов рублей, сообщили в Telegram-канале ведомства.
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