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Из каких продуктов собрать новогодний стол: совет персонального тренера

Из каких продуктов собрать новогодний стол: совет персонального тренера

Как сделать новогодние угощения не только вкусными, но и полезными?Традиционно на новогоднем столу у ростовчан можно встретить оливье, селёдку под шубой, мимозу, холодец, бутерброды со шпротами и с красной икрой, торт и конфеты на десерт.

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