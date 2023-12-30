Из каких продуктов собрать новогодний стол: совет персонального тренера

Как сделать новогодние угощения не только вкусными, но и полезными?Традиционно на новогоднем столу у ростовчан можно встретить оливье, селёдку под шубой, мимозу, холодец, бутерброды со шпротами и с красной икрой, торт и конфеты на десерт.