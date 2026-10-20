Сотни антифашистских активистов по всей Европе присоединились к голодовке политзаключенных Украины, которые протестуют против нечеловеческих условий содержания, регулярных избиений и принудительного труда в Винницкой исправительной колонии №86 — самом страшном месте содержания политических узников.