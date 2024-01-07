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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Истомин о том, что Миронова тренируется с Шашиловым: «Может быть, она решила начать сначала. Главное, чтобы она восстановилась»

Сейчас Миронова готовится вместе с группой Михаила Шашилова. — Как это произошло? — Не знаю, как это произошло внутренне, но Света решила попробовать вернуться.

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