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Царьград

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Евросоюз придумал способ изымать активы русских компаний

Евросоюз придумал способ изымать активы русских компаний

Новый механизм позволит иностранному бизнесу требовать компенсации за "причинённый в России ущерб".В рамках 14-го пакета санкций против России Евросоюз ввёл механизм, который позволит европейским компаниям легально присваивать активы русского бизнеса, в качестве компенсации за "причинённый ущерб".

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