Евросоюз придумал способ изымать активы русских компаний

Новый механизм позволит иностранному бизнесу требовать компенсации за "причинённый в России ущерб".В рамках 14-го пакета санкций против России Евросоюз ввёл механизм, который позволит европейским компаниям легально присваивать активы русского бизнеса, в качестве компенсации за "причинённый ущерб".