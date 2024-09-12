Будут бить? Британия разрешила ВСУ наносить удары вглубь России

Наблюдатели ожидают эскалации конфликта и оценивают возможности российской ПВО Ситуация вокруг украинском конфликта в ближайшее время может радикально измениться – западные страны уже склоняются к тому, чтобы санкционировать ВСУ атаки по объектам на российской территории.