Будут бить? Британия разрешила ВСУ наносить удары вглубь России

Наблюдатели ожидают эскалации конфликта и оценивают возможности российской ПВО Ситуация вокруг украинском конфликта в ближайшее время может радикально измениться – западные страны уже склоняются к тому, чтобы санкционировать ВСУ атаки по объектам на российской территории.
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