Avia.pro - СМИ В новом ЖК "Колумб" в Тюмени произошла, казалось бы, обыденная, но вместе с тем резонансная ситуация.
"У них в ауле все, что больше двух колес, автоматически превращается в коляску": Соседи жалуются на иноземцев в ЖК "Колумб"
Комментарии
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Alex Nемо
А о блокировке колес на таких колясках вы не слышали? В нормальном супермаркете с тележкой можно двигаться только в пределах определённой зоны. Вышел даже одним колесом за границы - всё, вызывай работников, потому как колёса перестают крутится. Можно конечно колёса снять, но тогда это уже не транспортное средство для придурков...
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1 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
В тысячу первый раз пишу: какая сука все это было впустила страну? Что, блядь, за проходной двор из страны устроили? Опять эти "проделки", да нет, бля@ство от кучерявых евреев?
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1 час.
Людмила Свириденко
"Мода" действительно распространяется. Некоторые жители Москвы уже ходят в магазин с такими тележками от дома и обратно. Удобно ведь))))))
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2 мин.
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