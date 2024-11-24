"У них в ауле все, что больше двух колес, автоматически превращается в коляску": Соседи жалуются на иноземцев в ЖК "Колумб"

Alex Nемо

А о блокировке колес на таких колясках вы не слышали? В нормальном супермаркете с тележкой можно двигаться только в пределах определённой зоны. Вышел даже одним колесом за границы - всё, вызывай работников, потому как колёса перестают крутится. Можно конечно колёса снять, но тогда это уже не транспортное средство для придурков...