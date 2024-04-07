«План Б»: как и почему Молдавию могут превратить во вторую Украину

Неудача летне-осеннего контрнаступления ВСУ 2023 года заставила Киев и стоящий за ним блок НАТО пересмотреть свою стратегию, перейдя от бесплодных лобовых штурмов «линии Суровикина» к ударам по нашим болевым точкам, что уже дало негативные результаты для ряда предприятий российской нефтегазовой отрасли.