❄️ Тихо в доме, настольная лампа льет мягкий свет, медленно гаснут и снова зажигаются гирлянды – зима.
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❄️ Тихо в доме, настольная лампа льет мягкий свет, медленно гаснут и снова зажигаются гирлянды – зима.