Супругу журналиста Sputnik переведут из реанимации в обычную палату

Супругу журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи Олесю Акифи, раненую при атаке беспилотника на Белгородскую область, переведут из реанимации в обычную палату, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях 15 октября.
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