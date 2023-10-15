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Парламентская газета

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Супругу журналиста Sputnik переведут из реанимации в обычную палату

Супругу журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи Олесю Акифи, раненую при атаке беспилотника на Белгородскую область, переведут из реанимации в обычную палату, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях 15 октября.

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