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В ГД предложили конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции

В ГД предложили конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции

В Госдуму представили законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Инициатива предлагает разрешить конфискацию имущества за организацию незаконной миграции в том случае, если преступление совершено из корыстных побуждений.

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