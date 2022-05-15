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Томас Тухель: «Меня хотели убедить, что «Челси» заканчивает сезон без трофеев, но у нас есть КЧМ и Суперкубок Европы»

Томас Тухель высказался о шансах «Челси» на борьбу за трофеи в следующем сезоне. – Юрген Клопп сказал, что у него в команде есть монстры психологии, как и в вашей.

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