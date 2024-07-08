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"А за океаном начинается паника": В США захотели устранить русский "теневой флот", но не смогли

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В США начинается паника: почему в стране дорогой бензин? Администрация президента США Джо Байдена боится роста цен на бензин в стране в преддверии ноябрьских президентских выборов, об этом пишет The New York Times.

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