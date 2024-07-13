Хирург Винченко рассказала о 4 мифах про ушивание желудка

Чем могут помочь бариатрические операции, как их делают сейчас и с чего начать похудение? Правда ли, что такой метод сбросить вес опасен? фото: iStockphotoБариатрические операции показаны при лечении ожирения с помощью оперативного вмешательства.
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