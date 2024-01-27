Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🔴 Громкие звуки, которые были слышны в центре Севастополя — это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, он уточнил, что в городе все спокойно.