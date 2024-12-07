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В ЕС обвинили Маска в изменении алгоритмов X для поддержки Трампа

В ЕС обвинили Маска в изменении алгоритмов X для поддержки Трампа

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран обвинили американского предпринимателя Илона Маска в изменении принадлежащей ему социальной сети X ради поддержки одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа.

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