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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летний опорник «Бенфики» и Португалии Невеш согласен перейти в «ПСЖ». Ему нравится проект парижан и возможность работы с Энрике

19-летний игрок сборной Португалии сделал это еще несколько недель назад, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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