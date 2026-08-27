В Москве, Нижнем Новгороде и других городах стартовали съемки третьего сезона проекта «Без границ»

В Москве, Нижнем Новгороде и других городах России начались съемки третьего сезона мультиформатного проекта «Без границ» о людях с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Продюсерского центра «АртМастерс».
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