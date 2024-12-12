В Херсонской области полицейские провели профилактическую беседу с учениками Чонгарской школы

В рамках профилактических акций «Солдат правопорядка» и «Зимним дорогам - безопасное движение» сотрудники ОМВД России «Генический» провели беседу с учениками Чонгарской школы Генического муниципального округа.
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