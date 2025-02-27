Генерал Суровикин в изгнании. Военкор Сладков прозрачно намекнул

Новый поворот в деле генерала Попова напомнил про другого военного "в изгнании". Военкор Александр Сладков прозрачно намекнул на историю с генералом Суровикиным, который после событий, известных как "мятеж Евгения Пригожина", оказался в своеобразной ссылке.
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