Генерал Суровикин в изгнании. Военкор Сладков прозрачно намекнул

Новый поворот в деле генерала Попова напомнил про другого военного "в изгнании". Военкор Александр Сладков прозрачно намекнул на историю с генералом Суровикиным, который после событий, известных как "мятеж Евгения Пригожина", оказался в своеобразной ссылке.