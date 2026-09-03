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«Меры будут жёсткими!» – Германия объявила войну российскому «теневому флоту»

«Меры будут жёсткими!» – Германия объявила войну российскому «теневому флоту»

Германия ужесточит меры в отношении российского «теневого флота». Об этом в эфире телеканала WELT заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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