Хуснуллин: в новых регионах планируют отремонтировать 640 км дорог

ДОНЕЦК, 7 февраля, ФедералПресс. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о планах на 2024 год в части ремонта магистралей и трасс на территории четырех регионов: 640 км должны обновить в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
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