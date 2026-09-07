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Финляндия закрыла доступ к архивам из России почти на 8 тысяч лет

Финляндия закрыла доступ к архивам из России почти на 8 тысяч лет

Национальный архив Финляндии ограничил доступ к историческим материалам, полученным из российских архивов, до конца 9999 года.

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