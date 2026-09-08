Лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС), как известно, входящего в один избирательный блок с партией канцлера ФРГ Мерца, и по совместительству премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не преминул выразить свое недовольство победой АдГ на востоке страны и наметившейся сменой вн.
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