Лидер ХСС: Сближение с Россией – шаг к потере независимости ФРГ

Лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС), как известно, входящего в один избирательный блок с партией канцлера ФРГ Мерца, и по совместительству премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не преминул выразить свое недовольство победой АдГ на востоке страны и наметившейся сменой вн.