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Тульские новости

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Тула и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве

Тула и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум предусматривает ремонт Московского вокзала в Туле в 2027 году, обновление инфраструктуры детской железной дороги и Детского парка в Новомосковске к 2030 году, а также реконструкцию железнодорожных станций.

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