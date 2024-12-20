Посольство уточнит, были ли пострадавшие русские при теракте в Магдебурге

Посольство России в ФРг выясняет, были ли русские среди пострадавших при теракте в Магдебурге.Немецкая полиция пока не может сказать, были ли граждане России в числе пострадавших в результате теракта в городе Магдебург, пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в ФРГ.