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С заблокированных счетов «Тинькофф банка» начали списываться средства

С заблокированных счетов «Тинькофф банка» начали списываться средства

Как пишет Forbes, минусовой баланс этих клиентов - от 1 млн до 29 млн рублей. Такие списания отмечаются у клиентов, которые 27 марта обменяли в приложении рубли на доллары, конвертировав российскую валюту сначала в фунты, а после - в валюту США.

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