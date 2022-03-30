С заблокированных счетов «Тинькофф банка» начали списываться средства

Как пишет Forbes, минусовой баланс этих клиентов - от 1 млн до 29 млн рублей. Такие списания отмечаются у клиентов, которые 27 марта обменяли в приложении рубли на доллары, конвертировав российскую валюту сначала в фунты, а после - в валюту США.