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Расчеты «Ланцетов» ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Расчеты «Ланцетов» ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Российские расчеты беспилотников «Ланцет» не допустили ротации боевиков ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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