Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Надолго ли сядет и в каких условиях будет чалиться?Крымчанин, пропис...
  • ИгорьОвчаренко
    В Советские времена в таких трусах на ринг не вышел бы ни кто. Стыдуха .Мужики потеряли  чувство своего достоинства...Боксер из Крыма з...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Сколько еще идиотов лохов отдадут свои деньгиПенсионерка из Ни...

В Крыму почтили память воинов-интернационалистов

В Крыму почтили память воинов-интернационалистов

Сегодня в Симферополе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане», посвященная Дню ввода ограниченного контингента Вооруженных сил СССР на территорию Демократической Республики Афганистан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх