В Крыму почтили память воинов-интернационалистов

Сегодня в Симферополе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане», посвященная Дню ввода ограниченного контингента Вооруженных сил СССР на территорию Демократической Республики Афганистан.
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