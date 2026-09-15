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Царьград

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Инфляция в Нижегородской области достигла 5,89% за год

Инфляция в Нижегородской области достигла 5,89% за год

Нижегородстат обнародовал данные о динамике цен в регионе за август. В годовом выражении инфляция достигла 5,89%, тогда как с начала 2026-го потребительские цены увеличились на 4,41%.

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